食譜:蕃茄燴餃(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱油鍋，將水餃放入鍋中，以中火炸約3分鐘至熟後，撈起瀝油擺盤。
  • 2.蕃茄放入滾水中燙約30秒後，撈起沖涼，剝去外皮切丁備用。
  • 3.熱鍋，加入少許沙拉油，放入作法2的蕃茄丁和碗豆仁下鍋略炒後，加入水、蕃茄醬和細糖，以小火煮至滾沸後，用太白粉水勾芡，先灑上香油，再淋至作法1的餃子上即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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