食譜:糖醋脆皮餃(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱油鍋，將水餃放入鍋中，以中火炸約3分鐘至熟後，撈起瀝油擺盤。
  • 2.熱鍋，加入少許沙拉油，再加入白醋、蕃茄醬、水和細糖。先煮滾再改轉小火，以太白粉水勾芡後，關火再灑上香油，盛入小碟中，可搭配脆皮餃一起食用。
小吃 .豬肉 .中式料理 .葷食
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