食譜:炸餃子串:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.章魚燒烤盤每個洞放入一顆熟水餃，倒入適量沙拉油。
  • 2.開大火力炸至餃子變金黃色，再翻面續炸至另一面也變金黃色。
  • 3.用竹籤串起，刷上塗醬即可。
小吃 .豬肉 .中式料理 .葷食
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