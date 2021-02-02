食譜:章魚燒餃子:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.章魚燒烤盤每個洞刷上油，倒入約五分滿的蛋液。
  • 2.再每個洞放入一顆熟水餃，以大火力煎至蛋約凝固。
  • 3.將餃子轉側面煎上色，在轉面將另外一邊煎上色。
  • 4.起鍋後淋上章魚燒醬、黃芥末醬，再撒上海苔粉即可。
小吃 .豬肉 .日式料理 .葷食
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