食譜:滑蛋餃子:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.深烤盤倒入水，蓋上鍋蓋轉大火力，煮至水沸騰。
  • 2.放入水餃，蓋上鍋蓋煮約5分鐘至水餃浮起，將水倒除。
  • 3.再倒入少許油，將餃子炒勻。
  • 4.倒入蛋液，拌散蛋液煮至蛋液凝半凝固，撒入蔥花即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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