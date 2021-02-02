食譜:和風煎餃(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.冷凍餃子排放入鍋中，倒入太白粉水至蓋過餃子高度約1/4處，淋入沙拉油。
  • 2.上蓋開大火煎約8分鐘，開蓋續煎至水分收乾後關火。
  • 3.煎餃盛盤後，淋上和風醬油，撒上蔥花和七味粉即可。
主菜 .豬肉 .日式料理 .葷食
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