食譜:韓式泡菜煮餃子:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鍋中加入韓式辣醬、水煮勻，加入切小段的泡菜段煮滾。
  • 2.放入炸餃子拌勻，撒入蒜苗片即可。
主菜 .豬肉 .韓式料理 .葷食
上線日期: