食譜:麻婆餃子:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋，倒入少許油，放入薑末、蒜末炒香，放入豬絞肉炒至變白後，加入辣豆瓣醬炒勻，再倒入水煮滾。
  • 2.加入糖、醬油、餃子稍煮一下，以太白粉粉勾芡，撒入蔥花即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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