食譜:高麗豬肉餃子餡:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.高麗菜切成約1公分長條後再切碎，加入鹽抓勻後靜置約30分鐘使之脫水，隨後用力將水分擠出。
  • 2.豬絞肉加入鹽後摔打至出黏性有毛邊狀，在加入糖、白胡椒、醬油與紹興酒拌勻，之後再加入蔥花、薑末與香油拌勻即是餃子餡。
配料 .豬肉 .中式料理 .葷食
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