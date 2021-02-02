食譜:清爽千張餃:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將大張千張切成1/4成餃子皮大小。
  • 2.千張中間放入一小匙肉餡後折成三角形，在邊緣途上蛋黃液後再將邊緣收起折成元寶形即為千張餃。
  • 3.鍋中煮滾水後將千張餃放入煮至浮起即可。（約4分鐘）
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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