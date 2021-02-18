食譜:米糕(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.長糯米泡水約1小時，讓糯米吸飽水分。
  • 2.將長糯米水分瀝乾，放入玻璃蒸鍋中。
  • 3.加所有調味料、肉絲、香菇絲拌勻。
  • 4.蓋上鍋蓋，蒸約30分鐘。
  • 5.打開鍋蓋拌勻。
  • 6.加入紅蟳或櫻花蝦。
  • 7.紅蟳再蒸15分鐘；櫻花蝦再蒸10分鐘，就可以起鍋囉。
飯食 .豬肉 .中式料理 .葷食
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