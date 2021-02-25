食譜:花椒滷大腸:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.大腸洗淨，汆燙撈出，放入電鍋內鍋中備用。
  • 2.熱鍋加入適量油，放入薑片、蔥段爆香，再加入花椒粒、乾辣椒、月桂葉，以小火炒香後加入所有調味料、水。
  • 3.將作法2的材料倒入作法1的大腸中，外鍋加1杯水，煮至開關跳起燜10分鐘。
  • 4.食用時取出滷好大腸切小段即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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