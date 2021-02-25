食譜:醬滷豬心:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將所有材料B裝入棉質滷包袋中捆緊，即為香滷包。
  • 2.豬心洗淨，汆燙撈出，放入電鍋內鍋中備用。
  • 3.作法2中放入薑片、蔥段、作法1的滷包、水、所有調味料，外鍋加1又1/2杯水，煮至開關跳起燜10分鐘。
  • 4.食用時取出滷好豬心切片即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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