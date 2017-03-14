食譜:參鬚紅棗雞湯:www.ytower.com.tw
食譜:參鬚紅棗雞湯
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.土雞洗淨，放入滾水中汆燙，撈起備用。
  • 2.紅棗參鬚洗淨備用。
  • 3.將作法1、2的材料放入鍋內，加入水、老薑片、鹽和紹興酒。
  • 4.將作法3的鍋放入電鍋中，外鍋加2杯水燉煮，待開關跳起即可。
  • 【備　註】
  • 紅棗參鬚要先用水清洗乾淨，因為在製作過程中很容易受到污染。全雞也要放入滾水中汆燙，煮熟後再拿來煮湯，就不會有血水。
.雞肉 .中式料理 .葷食 .32道經典好湯 .快樂廚房雜誌第75期
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