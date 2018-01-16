食譜:荷葉清蒸甘甜雞:www.ytower.com.tw
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荷葉清蒸甘甜雞
【材 料】
雞腿
1支
乾荷葉
1片
乾香菇
3朵
辣椒
1/3條
蒜頭
2粒
【調 味 料】
龜甲萬甘甜醬油
1大匙
五香粉
少許
【做 法】
1.雞腿以所有調味料抓勻稍醃一下備用。
2.乾香菇泡冷水至軟；蒜頭切碎；辣椒切片，備用。
3.將乾荷葉放入沸水中汆燙至軟，取出拭乾，攤開放入作法1的雞腿、香菇、辣椒、蒜頭。
4.將作法4包起來放入蒸鍋或電鍋中，蒸約13至15分鐘即可。
【備 註】
這道菜若以電鍋蒸煮，外鍋要加一杯水左右，雖然比起用瓦斯爐大蒸來得多花點時間，但方便不需顧火侯，同時還能準備齊他料理，也可以算是年菜省時的好方法。
約15分鐘
主菜
.
雞肉
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
1/16/2018
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