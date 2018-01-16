食譜:荷葉清蒸甘甜雞:www.ytower.com.tw

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食譜:荷葉清蒸甘甜雞

  • 【做　法】
  • 1.雞腿以所有調味料抓勻稍醃一下備用。
  • 2.乾香菇泡冷水至軟；蒜頭切碎；辣椒切片，備用。
  • 3.將乾荷葉放入沸水中汆燙至軟，取出拭乾，攤開放入作法1的雞腿、香菇、辣椒、蒜頭。
  • 4.將作法4包起來放入蒸鍋或電鍋中，蒸約13至15分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 這道菜若以電鍋蒸煮，外鍋要加一杯水左右，雖然比起用瓦斯爐大蒸來得多花點時間，但方便不需顧火侯，同時還能準備齊他料理，也可以算是年菜省時的好方法。
  • 約15分鐘
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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