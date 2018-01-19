食譜:什錦雞絲:www.ytower.com.tw

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食譜:什錦雞絲

  • 【做　法】
  • 1.將木耳、紅蘿蔔洗淨切絲，豆干切片，豆芽菜洗淨去頭備用。
  • 2.鍋燒熱，加入少許油，爆香蒜末。
  • 3.再放入作法1和材料B其餘材料拌炒均勻。
  • 4.續加入調味料所有材料，最後再拌入熟雞絲即可。
  • 【備　註】
  • 雞胸肉是全雞中較不討喜的部位，很多人嫌它肉質乾澀，所以回鍋料理時要特別注意，可以將雞胸肉剝成雞絲，作成涼拌或快炒，吸飽湯汁就不會感覺乾澀。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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