食譜:一品天味鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:一品天味鍋

  • 【做　法】
  • 1.干貝泡水30分鐘；白菜及筍塊燙軟後放入砂鍋中，備用。
  • 2.金華火腿及雞腿剁小塊放入滾水中汆燙約2分鐘後，洗淨備用。
  • 3.將天味米酒、干貝、雞肉、火腿與薑片、水加入作法1的鍋中，煮開後轉小火煮約30分鐘，再加入豆腐、鹽及細糖調味即可。
  • 【備　註】
  • 泡干貝的水不要丟棄，這可是干貝精華的湯汁，放入鍋中一起燉煮，可以讓湯汁的風味更加濃郁。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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