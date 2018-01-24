食譜:風雞拌黃瓜:www.ytower.com.tw

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食譜:風雞拌黃瓜

  • 【做　法】
  • 1.風雞腿洗淨，放入蒸籠以大火蒸10分鐘至熟，取出腿骨，將腿肉後切細條，備用。
  • 2.小黃瓜去頭、尾，拍破、切小段，備用。
  • 3.將風雞、小黃瓜段、薑絲、蒜末、紅辣椒絲，以及所有調味料一起放入盆中拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 臘味的鹹度都很高，料理時千萬不能再加鹽，這道涼拌菜利用小黃瓜的清爽多汁，中和風雞腿的鹹香，將小黃瓜拍破則可讓小黃瓜更容易入味。
開胃前菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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