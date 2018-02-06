食譜:桂圓黨蔘煲烏雞:www.ytower.com.tw

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食譜:桂圓黨蔘煲烏雞

  • 【做　法】
  • 1.烏骨雞剁小塊後汆燙洗淨瀝乾。黨蔘及枸杞略沖洗瀝乾。
  • 2.將水加入湯鍋，煮開後放入作法1的材料及桂圓肉、薑片、紹興酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約50分鐘，再加入鹽調味即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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