食譜:紅棗花生雞腳湯:www.ytower.com.tw
食譜:紅棗花生雞腳湯
  • 【調 味 料】
  • 米酒 50cc
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.花生洗淨泡水1小時後瀝乾；當歸及紅棗略沖洗瀝乾備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入放入作法1的材料及薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約60分鐘，再加入鹽調味即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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