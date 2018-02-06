食譜:酸甜滑雞片:www.ytower.com.tw

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食譜:酸甜滑雞片

  • 【做　法】
  • 1.紅甜椒、黃甜椒切片；蒜頭切末；柳橙擠汁備用。
  • 2.雞胸肉切片，倒入米酒、鹽、白胡椒粉拌勻放置5分鐘後，再加入太白粉抓勻。
  • 3.煮一鍋水，水滾後放入作法2的雞片，關火泡至外觀變白後，取出備用。
  • 4.取鍋倒入少許油加熱，放入蒜頭末炒香，加入其餘的調味料煮滾。
  • 5.續放入紅甜椒、黃甜椒片和作法3的雞片快速拌炒均勻，即可起鍋盛盤。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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