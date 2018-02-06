食譜:松子雞丁:www.ytower.com.tw

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食譜:松子雞丁
  • 【調 味 料】
  • 1小匙
  • 適量

  • 【做　法】
  • 1.香菜取莖切末；紅辣椒切末；雞胸肉切小丁，倒入醃料拌勻放置5分鐘。
  • 2.取鍋加熱，先放入松子炒香至外觀呈金黃色，盛起備用。
  • 3.原鍋倒入少許油加熱，放入雞丁拌炒至外觀變白，再加入香菜莖末、紅辣椒末和作法2的松子拌炒均勻。
  • 4.最後加入少許鹽和糖調味，即可起鍋盛盤。
  • 【備　註】
  • 美味更加分：松子要先炒香再入鍋，堅果香氣口感十足。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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