食譜:山藥燉雞翅:www.ytower.com.tw

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食譜:山藥燉雞翅
  • 【調 味 料】
  • 1小匙
  • 米酒 1大匙

  • 【做　法】
  • 1.雞翅洗淨；紅棗洗淨；山藥去皮、洗淨，切塊；玉米筍洗淨、切塊；甜豆去頭、尾粗絲，備用。
  • 2.取作法1雞翅、紅棗、山藥塊、玉米所，一起放入燉鍋，倒入水以大火煮滾，改小火燉煮35分鐘。
  • 3.續入甜豆和所有調味料，再燉煮5分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 山藥挑選時，以表面平滑、鬚根少、重量相對沉重者為佳。山藥的鐵質豐富，切好後果沒有馬上食用，可泡入檸檬水或者醋水，避免顏色變黑。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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