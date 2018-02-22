食譜:雞翅燒蒟蒻:www.ytower.com.tw

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食譜:雞翅燒蒟蒻

  • 【做　法】
  • 1.蒟蒻切塊，放入滾水中燙約2分鐘，取出備用。
  • 2.取鍋燒熱，放入切斷的兩節翅，以小火煎至雙面上色，再放入作法1的蒟蒻塊和甜豆略煎，取出甜豆備用。
  • 3.續加入所有混合拌勻的調味料煮滾後，改轉小火煮至略收汁。
  • 4.起鍋前再放入作法2的甜豆略煮一下，即可盛盤。
主菜 .雞肉 .日式料理 .葷食
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