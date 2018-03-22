食譜:松子雞丁炒飯:www.ytower.com.tw

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食譜:松子雞丁炒飯

  • 【做　法】
  • 1.蛋打勻備用。
  • 2.鍋內放入少許油，以小火炒香作法1的蛋液、雞肉丁、洋蔥丁、西芹丁。
  • 3.續作法2鍋中加入冷飯、紅蘿蔔末、豌豆、玉米，小大火炒勻加入調味料和松子炒勻即可。
飯食 .雞肉 .中式料理 .葷食
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