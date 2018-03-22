食譜:開心果炸雞塊:www.ytower.com.tw

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食譜:開心果炸雞塊

  • 【做　法】
  • 1.將雞腿塊切約6大塊；開心果仁切碎，備用。
  • 2.將作法1的雞腿塊加入所有調味料拌勻，並裹上作法1的開心果仁碎。
  • 3.油鍋加熱至180℃，放入作法2的雞腿塊炸熟即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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