食譜:嫩雞豆腐味噌燒:www.ytower.com.tw

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食譜:嫩雞豆腐味噌燒

  • 【做　法】
  • 1.所有調味料煮開備用。
  • 2.去骨雞腿用鋁箔捲起成卷狀後蒸熟，取出切厚片。
  • 3.豆腐乾煎至稍微上色；南瓜切小塊燙熟，備用。
  • 4.放入作法2、3的材料放入作法1的醬汁中，以大火煮至稍微收汁，撒上蔥花即可。
  • 【備　註】
  • 在捲雞腿時務必要捲紮實，以免在攤開後散開，就不美觀了。且建議放涼後再切片，才會漂亮不碎散。
  • 約20分鐘
主菜 .雞肉 .日式料理 .葷食
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