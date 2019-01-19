食譜:花雕雞(4):www.ytower.com.tw
食譜:花雕雞(4)

  • 【做　法】
  • 1.雞肉洗淨剁小塊，加入1大匙醬油（配方外）抓勻至上色；蒜苗切片。
  • 2.熱鍋倒入油，將作法1的雞肉塊放入鍋中炒至表面微焦，再放入蔥段、薑片、蒜片、宮保及花椒一起爆香。
  • 4.加入辣豆瓣醬炒香。放入蠔油、細砂糖、花雕酒及水煮開。
  • 5.小火煮約15分鐘至雞肉熟軟，用太白粉水勾芡後灑上香油，盛入砂鍋，放上蒜苗即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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