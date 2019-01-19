食譜:香蔥芝麻雞:www.ytower.com.tw
食譜:香蔥芝麻雞

  • 【做　法】
  • 1.取大碗，將及調味料A混合後，放入去骨雞腿肉抹勻醃漬20分鐘備用。
  • 2.熱平底鍋，倒入少許油，放入作法1的雞腿以小火乾煎約4分鐘，直到表面呈金黃色翻面，再繼續煎約4分鐘即可取出切片裝盤。
  • 3.鍋底留少許油，放入蔥花、蒜末、紅辣椒末炒香，加入調味料B煮開，淋至雞腿排上，撒上白芝麻即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
上線日期: