食譜:果汁雞排:www.ytower.com.tw

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果汁雞排
【材 料】
去骨雞腿肉
2支
鳳梨肉
40公克
柳橙果肉
50公克
奇異果肉
80公克
小番茄
3顆
【調 味 料】
A.胡椒粉
1/4茶匙
鹽
1/4茶匙
米酒
1茶匙
B.白醋
1大匙
柳橙汁
3大匙
細砂糖
1又1/2大匙
鹽
1/8茶匙
太白粉水
1茶匙
香油
1大匙
【做 法】
1.取一大碗，將及調味料A混合後，放入去骨雞腿肉抹勻醃漬20分鐘；所有水果切丁備用。
2.熱平底鍋，倒入2大匙沙拉油，放入作法1的雞腿以小火乾煎約4分鐘，直到表面呈金黃色翻面，再繼續煎約4分鐘即可取出切片裝盤。
3.鍋洗淨後將柳橙汁、白醋、細砂糖、鹽及所有水果丁倒入鍋，小火煮開後用太白粉水勾薄芡，灑上香油淋至雞腿排上即可。
主菜
.
雞肉
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
1/19/2019
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