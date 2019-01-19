食譜:果汁雞排:www.ytower.com.tw

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食譜:果汁雞排

  • 【做　法】
  • 1.取一大碗，將及調味料A混合後，放入去骨雞腿肉抹勻醃漬20分鐘；所有水果切丁備用。
  • 2.熱平底鍋，倒入2大匙沙拉油，放入作法1的雞腿以小火乾煎約4分鐘，直到表面呈金黃色翻面，再繼續煎約4分鐘即可取出切片裝盤。
  • 3.鍋洗淨後將柳橙汁、白醋、細砂糖、鹽及所有水果丁倒入鍋，小火煮開後用太白粉水勾薄芡，灑上香油淋至雞腿排上即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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