食譜:栗子燒雞(2):www.ytower.com.tw
食譜:栗子燒雞(2)

  • 【做　法】
  • 1.乾栗子用開水泡30分鐘後挑去碎皮；雞腿剁小塊；蔥洗淨切小段；青菜燙熟備用。
  • 2.熱鍋倒入少許油，以小火爆香薑片及蔥段，放入雞腿炒至肉表面變白後，加入香菇、栗子及醬油、紹興酒、細砂糖、水，煮開後蓋上鍋蓋關小火，燜煮約20分鐘。
  • 3.打開鍋蓋，慢火燒至湯汁略乾後加入香油炒勻裝盤，再將青菜做盤飾即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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