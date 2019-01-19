食譜:芙蓉貴妃雞:www.ytower.com.tw

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食譜:芙蓉貴妃雞

  • 【做　法】
  • 1.將整隻雞與金華火腿下鍋汆燙3分鐘後取出洗淨；白木耳泡發後剪去蒂頭，剝小塊。
  • 2.將雞與金華火腿放入湯鍋，續放入剩餘材料並倒入水及紹興酒。
  • 3.將鍋放至爐上開火煮滾，水開後撈去浮沫，關小火後蓋上鍋蓋煮約50分鐘，起鍋後加入鹽調味即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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