食譜:芥菜雞(1):www.ytower.com.tw
食譜:芥菜雞(1)

  • 【做　法】
  • 1.全雞洗淨，放入滾水中略汆燙，撈起備用。
  • 2.芥菜洗淨；乾香菇泡水備用。
  • 3.將作法1、2的材料、薑片和所有調味料A，一起放入電鍋內鍋中。
  • 4.外鍋加入2杯水，按下開關至跳起，續燜10分鐘。
  • 5.最後再淋入香油即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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