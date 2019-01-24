食譜:冬蟲百菇雞湯:www.ytower.com.tw

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食譜:冬蟲百菇雞湯

  • 【做　法】
  • 1.全雞洗淨，放入滾水略汆燙，撈起備用。
  • 2.花菇、猴頭菇和冬蟲夏草，洗淨略泡水備用。
  • 3.將作法1、2的材料、薑片和所有調味料材料，一起放入電鍋內鍋中。
  • 4.外鍋加入2杯水，按下開關至跳起，加入青蔥段，續燜10分鐘即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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