食譜:人蔘雞湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:人蔘雞湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.將全雞洗淨，放入滾水略汆燙，撈起備用。
  • 2.將蔘鬚、紅棗沖水洗淨；乾香菇、枸杞泡水備用。
  • 3.將作法1、2的材料（枸杞先不放入）、薑片和所有調味料A，一起放入電鍋內鍋中。
  • 4.外鍋加入2杯水，按下開關至跳起，加入作法2的枸杞，續燜10分鐘。
  • 5.最後再淋入香油即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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