食譜:水晶雞(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.去骨雞腿撒上少許鹽後捲起。
  • 2.將捲起的雞腿放入蒸盤中，再撒上調味料。
  • 3.鍋中放上蒸架，加入水，放入作法2，改上鍋蓋。
  • 4.至蒸氣冒出後用中小火蒸約40分鐘後取出。
  • 5.取出挑去蔥段、薑，蓋上保鮮蓋，放入冰箱冷藏1天。
  • 6.取出切片即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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