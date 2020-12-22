食譜:鳳梨蒸雞:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.所有調味料混合成鳳梨蒸醬。
  • 2.電鍋外鍋放入1杯水，放入雞胸肉，再倒入鳳梨蒸醬。
  • 3.蒸至電鍋開關跳起即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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