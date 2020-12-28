食譜:半天筍雞湯:www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.半天筍切片。
  • 2.雞肉放入滾水中汆燙煮滾，撈起用清水洗淨。
  • 3.取一鍋1500cc的冷水，放入雞肉、薑絲和米酒煮滾，過程中撈去浮沫。
  • 4.轉小火微滾約20分鐘至雞肉變軟。
  • 5.放入半天筍滾約3分鐘。
  • 6.最後加鹽調味關火即可。
  • 【備　註】
  • 先煮雞湯再放半天筍，保持甜脆口感。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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