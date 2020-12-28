食譜:人參糯米雞:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.圓糯米洗淨泡水。
  • 2.將小土雞放入電鍋外鍋中，再將圓糯米塞入雞腹中。
  • 3.接著加入薑片、參鬚、紅棗，再加入水、米酒、鹽，蓋上鍋蓋。
  • 4.按下開關，煮約1個半小時至雞肉軟爛即可。
  • 【備　註】
  • 塞入糯米，吸收雞湯精華更美味。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
上線日期: