食譜:蒜頭烏骨雞湯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.烏骨雞放入電鍋外鍋中、塞入一半的蒜仁。
  • 2.再加入另一半的蒜仁、薑片、枸杞、杏鮑菇片。
  • 3.加入水、米酒，蓋上鍋蓋。
  • 4.按下開關，煮約1個半小時至雞肉軟爛，再加鹽調味即可。
  • 【備　註】
  • 雞腹也塞蒜，蒜香才能滲透肉中。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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