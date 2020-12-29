食譜:香腸蒸雞:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雞腿排先切成塊備用，倒入保鮮盒中後撒上薑末、辣椒末。
  • 2.淋入醬油、鹽、糖、米酒與太白粉後抓勻。
  • 3.再加入香腸片與蔥段攪拌即可。
  • 4.外鍋倒入1杯水，將香腸蒸雞盒放入，再架上筷子後放入虱目魚腹片盒，待電鍋跳起即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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