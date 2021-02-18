食譜:玉米濃湯(7):www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.雞胸肉放入調理機中，攪打細碎成茸。加入3大匙的水，再拌勻即可。
  • 2.熱鍋，放入無鹽奶油，加入蒜末、洋蔥丁炒香，再放入馬鈴薯丁和水，煮滾。
  • 3.小火煮約5分鐘至馬鈴薯軟，放入玉米粒，再用攪拌機攪打至細緻。
  • 4.煮滾後轉小火，加入雞茸拌開，再加入鹽拌勻調味。
  • 5.最後再加入鮮奶油拌勻即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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