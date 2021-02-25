食譜:啤酒滷雞翅:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雞翅洗淨，汆燙後再洗淨備用。
  • 2.將作法1的雞翅放入電鍋內鍋中，加入薑片、蔥段、紅辣椒段、水、所有調味料、啤酒。
  • 3.電鍋外鍋加1杯水，煮至開關跳起燜10分鐘即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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