食譜:冰糖滷雞腳:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雞腳洗淨，汆燙後再洗淨，放入電鍋內鍋備用。
  • 2.熱鍋加入適量油，放入薑片、蔥段、乾辣椒爆香，加入冰糖以小火炒香溶化，再加入其餘調味料、水煮滾。
  • 3.將作法2的材料倒入作法1的雞腳鍋中，放入滷包，外鍋加入1又1/2水，
  • 滷至開關跳起燜10分鐘即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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