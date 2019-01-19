食譜:五柳燴全魚:www.ytower.com.tw

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食譜:五柳燴全魚

  • 【做　法】
  • 1.將紅蘿蔔去皮切絲；木耳，紅甜椒，紅甜椒都洗淨，再切成絲狀；蒜頭與辣椒切片；蔥切絲，備用。
  • 2.取炒鍋，加入少許沙拉油，再加入作法1的所有材料，以中火爆香。
  • 3.續加入所有調味料煮開，再加入炸魚，上蓋燜煮約10分鐘即可。
主菜 .蛙肉 .中式料理 .葷食
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