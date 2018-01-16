食譜:五彩糖醋魚(1):www.ytower.com.tw
食譜:五彩糖醋魚(1)

  • 【做　法】
  • 1.洋蔥、青椒、紅甜椒、黃甜椒、濕黑木耳切丁，備用。
  • 2.熱鍋，倒入適量的油，爆香洋蔥丁，再放入青椒丁、紅椒丁、黃椒丁及木耳丁炒勻，再加入所有調味料拌勻備用。
  • 3.將市售黃魚再回炸至酥脆，放入盤中，淋上作法2的炒料即可。
  • 【備　註】
  • 逢年過節糖醋魚是餐桌上少不了的一道佳餚，不過做起來時挺費時間，既要炸魚，又要準配料、醬汁。可以利用市售的炸魚，只要回炸至酥脆，再淋上醬汁就能節省掉一半的時間。
  • 約12分鐘
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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