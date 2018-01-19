食譜:五柳魚(3):www.ytower.com.tw
食譜:五柳魚(3)

  • 【做　法】
  • 1.鍋燒熱，加入少許油，爆香辣椒絲、薑絲和香菇絲。
  • 2.再放入材料B的其餘材料炒香。
  • 3.倒入水和調味料所有材料，煮滾後加入太白粉水勾芡，起鍋前撒入香菜段。
  • 4.將炸魚放入盤中，入電鍋略蒸熱，取出再淋入作法3的淋汁即可。
  • 【備　註】
  • 五柳魚的材料多，色彩繽紛，切的時候要將所有食材切得一樣大小，都切得細細的，切不整齊，整盤看起來就很凌亂，影響美感。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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