食譜:天味飄香魚:www.ytower.com.tw

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食譜:天味飄香魚

  • 【做　法】
  • 1.魚洗淨瀝乾後在魚身兩側劃刀；香菇泡水至發後切絲，備用。
  • 2.熱鍋，倒入適量的沙拉油，以小火爆香香菇、薑末、蒜末。
  • 3.再放入魚、天味米酒、醬油、枸杞及水，煮開後蓋上鍋蓋，以小火煮約10分鐘至魚肉熟，加入少許細糖調味即可。
  • 【備　註】
  • 魚不宜久煮才能品嚐道細緻的口感，但如果魚身太厚怕內部不熟的話，在魚身兩側劃上幾刀，這樣即使不用久煮也能熟透囉。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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