食譜:酒釀燒全魚:www.ytower.com.tw

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食譜:酒釀燒全魚

  • 【做　法】
  • 1.將吳郭魚洗淨，放入平底鍋中煎至表面上色，備用。
  • 2.紅甜椒、黃甜椒、四季豆都切片；蒜仁與紅辣椒切碎備用。
  • 3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法2材料以中火爆香，再加入所有調味料拌炒一下，最後加入吳郭魚，以中小火燒煮至熟即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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