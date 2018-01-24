食譜:乾煸臘魚:www.ytower.com.tw

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食譜:乾煸臘魚

  • 【做　法】
  • 1.湖南臘魚用熱水洗淨，切小塊，備用。
  • 2.熱鍋，倒入1大匙沙拉油，以小火爆香蔥段、蒜末、紅辣椒末，加入湖南臘魚塊和所有調味料翻拌均勻。
  • 3.改小火，蓋上鍋蓋燜煮約3分鐘、打開鍋蓋，翻炒至水分收乾即可。
  • 【備　註】
  • 紹興酒可以去除臘魚的腥味，略為燜煮可以讓臘魚的口感稍微軟化一些，也能釋放些許鹹度。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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